أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 أكتوبر 2023.. عيار 18 يهبط

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 833,547 ليرة (64.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 729,372 ليرة (56.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 625,171 ليرة (48.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,923,327 ليرة (1,993 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 833,547,484 ليرة (64,093 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين ليستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعوم بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 2013 دولار للأوقية.