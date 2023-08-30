أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 أغسطس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ضعف الرهانات على رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 814,612 ليرة (62.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 712,803 ليرة (54.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 610,969 ليرة (46.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,334,445 ليرة (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 814,612,368 ليرة ( 62,267 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، إلا أن المعدن الأصفر ظل يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بينما قلص المستثمرون الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.08% إلى 1963 دولار للأوقية.