أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 يونيو 2023.. عيار21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تباين محققًا مكاسب أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157.321 ليرة (62.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137.659 ليرة (54.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117.993 ليرة (46.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4.892.684 ليرة (1.949 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157.321.013 ليرة (62.653 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تباين فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر ارتفاعا من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن النفيس اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث أبقت أرقام البطالة المرتفعة الآمال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، تراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.4% إلى 1951.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوى في سبع جلسات في وقت سابق.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1969.6 دولار.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 0.2% خلال الأسبوع.