أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 نوفمبر 2022.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية التى هبطت لأدنى مستوى في أسبوعين ، مع ارتفاع الدولار و عائد السندات الأمريكية بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزى الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 130,975 ليرة ( 52.13 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 114,606 ليرة ( 45.61 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 98,233 ليرة (39.10 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,073,314 ليرة ( 1,621 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 130,974,717 ليرة ( 52,129 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لينخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ، مع ارتفاع الدولار و عائد السندات الأمريكية بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، بددت الآمال حول تخفيف التشديد النقدي فى ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1626.17 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3 % إلى 1628.30 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس الأربعاء، تحولت أسعار الذهب إلى الانخفاض بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى.