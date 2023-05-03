أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 مايو 2023.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,003 ليرة (64.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,631 ليرة (56.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,254 ليرة (48.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,069,387 ليرة (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,002,799 ليرة ( 64,891 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتحلق فوق مستوى 2000 دولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم‭ .

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2026.10 دولار.