أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 أكتوبر 2023.. عيار 21 يهبط

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمى مع تمسك البنك المركزى الأمريكى بسياسة التشديد النقدى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 765,171 ليرة (58.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 669,541 ليرة (51.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 573,887 ليرة (44.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,796,811 ليرة (1,827 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 765,170,781 ليرة ( 58,746 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ استمرت عمليات بيع المعدن الأصفر ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو المركزي الأمريكي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) إذ انخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1833.40 دولار.