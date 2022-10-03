أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 أكتوبر 2022.. المعدن الأصفر ينتعش

شهدت أسعار الذهب انتعاشا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوريا بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق السورية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع انخفاض الدولار، وتمسك البنوك ىالمركزية بسياسة التشديد النقدى لكبح جماح التضخم المستعر. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقا لأخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 134,505 ليرة (53.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21

ويلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 117,695 ليرة ( 46.84 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق السورية 100,881 ليرة (40.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,183,112 ليرة ( 1,665 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 134,505,200 ليرة ( 53,534 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1665.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 % مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج