أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 أغسطس 2023.. عيار 21 يتقدم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط توقعات باستمرار دورة التشديد النقدى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 821,814 ليرة (62.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 719,105 ليرة (54.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 616,370 ليرة (46.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,558,418 ليرة (1,935 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 821,814,085 ليرة ( 62,225 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو إلى تعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1970.90 دولار.