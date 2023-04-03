أسعار الذهب اليوم في سوريا 3 أبريل 2023.. انتعاش المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تفاقم مخاوف رفع الفائدة الأمريكية بعد مفاجأة أوبك، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,351 ليرة (63.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,436 ليرة (55.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,515 ليرة (47.58 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,955,822 ليرة (1,973 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,351,175 ليرة ( 63,441 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1968.20 دولار.