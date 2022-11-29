أسعار الذهب اليوم في سوريا 29 نوفمبر 2022.. المعدن الثمين يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، متماشيا مع ارتفاع سعر الذهب العالمى بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن مسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 142,083 ليرة (56.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 124,326 ليرة (49.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 106,564 ليرة (42.41 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,418,783 ليرة ( 1,759 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 142,083,043 ليرة ( 56,550 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي. وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.