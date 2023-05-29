أسعار الذهب اليوم في سوريا 29 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,194 ليرة (62.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,548 ليرة (54.80 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,897 ليرة (46.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,888,727 ليرة (1,948 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,193,794 ليرة ( 62,627 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1943.30 دولار للأوقية.