أسعار الذهب اليوم في سوريا 29 مارس 2023.. المعدن النفيس ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,040 ليرة (63.30 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,164 ليرة (55.39 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,282 ليرة (47.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,946,150 ليرة (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,040,181 ليرة ( 63,299 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1961.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زادت 1% أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1963.10 دولار.