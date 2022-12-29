أسعار الذهب اليوم في سوريا 29 ديسمبر 2022.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض الدولار وعائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 146,002 ليرة (58.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,755 ليرة (50.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,503 ليرة (43.58 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,540,659 ليرة ( 1,807 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 146,001,884 ليرة (58,109 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضها 1% في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1814.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 %. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.