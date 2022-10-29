أسعار الذهب اليوم في سوريا 29 أكتوبر 2022.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليتراجع بأكثر من 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات، بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 133.035 ليرة ( 52.95 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 116.408 ليرة ( 46.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 99.778 ليرة (39.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4.137.383 ليرة ( 1.647 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 133.034.830 ليرة ( 52.949 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليتراجع بأكثر من 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات، بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، مما عزَّز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1641.30دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% عند التسوية إلى 1644.8 دولار.

ويُعدّ الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدرّ عائدًا، بجانب الأثر الناتج عن تعزيز قوة الدولار.