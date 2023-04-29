أسعار الذهب اليوم في سوريا 29 أبريل 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة محققا 1.1% مكاسب شهرية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,899 ليرة (64.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,790 ليرة (56.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,676 ليرة (48.03 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,003,958 ليرة (1,992 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,898,970 ليرة ( 64,039 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليحقق ثاني مكاسب شهرية على التوالي إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة) محققا مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1999.00 دولار.