أسعار الذهب اليوم في سوريا 28 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى 6 أشهر مع انخفاض الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 831,927 ليرة (64.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 727,954 ليرة (56.74 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 623,956 ليرة (48.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,872,941 ليرة (2,017 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 831,927,367 ليرة (64,849 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليلامس أعلى مستوى في ستة أشهر ، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو.

كما زاد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2015.70 دولار للأوقية.