أسعار الذهب اليوم في سوريا 28 نوفمبر 2022.. انتعاش محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوريا ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى إذ هرع المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 142,278 ليرة ( 56.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 124,496 ليرة ( 49.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 106,710 ليرة (42.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,424,832 ليرة ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 142,277,557 ليرة ( 56,627 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، إذ فضل المستثمرون الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية ضد قيود كورونا الصارمة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1750.20 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1750.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى.