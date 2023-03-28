أسعار الذهب اليوم في سوريا 28 مارس 2023.. انخفاض الملاذ الآمن

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,625 ليرة (62.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,925 ليرة (54.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,221 ليرة (47.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,902,134 ليرة (1,951 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,624,877 ليرة ( 62,740 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1960.30 دولار.