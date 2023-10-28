أسعار الذهب اليوم في سوريا 28 أكتوبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1.4% مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 839,109 ليرة (64.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 734,238 ليرة (56.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 629,342 ليرة (48.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,096,296 ليرة (2,007 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 839,109,207 ليرة (64,521 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على صعود فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ قفز المعدن الأصفر لأكثر من 2000 دولار ليحقق مكاسب للأسبوعي الثالث على التوالي، بينما غذى تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط عمليات شراء الملاذ الآمن، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.2% لترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو مسجلة 2009.19 دولار للأوقية ( الأونصة) .

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1998.50 دولار عند التسوية.