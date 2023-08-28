أسعار الذهب اليوم في سوريا 28 أغسطس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تقييم الأسواق لأثر مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 807,720 ليرة (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 706,772 ليرة (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 605,800 ليرة (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,120,099 ليرة (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 807,720,227 ليرة ( 61,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة، وفقات لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) ، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة الامريكية 0.2 % إلى 1943.80 دولار.