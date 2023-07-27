أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًّا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى فى أسبوع مع انخفاض الدولار الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,509 ليرة (63.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,574 ليرة (55.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,634 ليرة (47.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,960,732 ليرة (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,509,055 ليرة ( 63,524 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع؛ مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار،

فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات، المتوازنة إلى حد ما، الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 20 يوليو.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1978.70 دولار.