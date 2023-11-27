أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 نوفمبر 2023.. عيار 18 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وسط توقعات إنهاء رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 836,668 ليرة (64.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 732,102 ليرة (56.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 627,511 ليرة (48.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,020,379 ليرة (2,011 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 836,668,133 ليرة (64,675 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، لتصعد لأعلى مستوى في ستة أشهر مع تراجع الدولار الأمريكي إذ قدمت الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة مزيدًا من الدعم للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 2010 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوي تبلغه منذ 16 مايو.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.41% إلى 2011 دولار للأوقية.