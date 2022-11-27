أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 نوفمبر 2022.. الملاذ الآمن يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 141,888 ليرة ( 56.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 124,155 ليرة ( 49.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 106,418 ليرة (42.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,412,713 ليرة ( 1,756 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 141,887,881 ليرة ( 56,473 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير، بحسب وكالة رويترز.