أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 مارس 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتداعيات الأزمة المصرفية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,530 ليرة ( 62.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,842 ليرة (54.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,150 ليرة (47.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,899,195 ليرة (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,530,373 ليرة ( 62,698 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتنخفض للجلسة الثانية على التوالي مع استقرار الدولار الأمريكي ، بينما يقيم المستثمرون الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1967.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1968.90 دولار.