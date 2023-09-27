أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 سبتمبر 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمى لأدنى مستوى فى شهر مع ارتفاع الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 792,484 ليرة (61.05 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 693,440 ليرة (53.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 594,373 ليرة (45.79 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,646,259 ليرة (1,899 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 792,484,211 ليرة ( 61,051 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي مع تعديل الأسواق لسيناريو رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1897.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 22 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1915.90 دولار.