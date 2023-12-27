أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 ديسمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمى وكان فى طريقه لتحقيق 10% مكاسب سنوية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 857,829 ليرة (66.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 750,619 ليرة (58.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 643,382 ليرة (49.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,678,483 ليرة (2,062 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 857,829,041 ليرة (66,292 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2078.20 دولار للأوقية.