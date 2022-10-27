أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 أكتوبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر.

وفيما يلى بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 134,360 ليرة ( 53.48 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 117,568 ليرة ( 46.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100,771 ليرة (40.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,178,589 ليرة ( 1,663 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 134,359,765 ليرة ( 53,476 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1662.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1666.70 دولار.

وقالت المحللة في ستونكس رونا أوكونيل: “يبدو الذهب كأنه يمر بتغير أساسي في المعنويات، على خلفية عدم اليقين الاقتصادي… إن ما يقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي يهم وليس ما يفعله”.