أسعار الذهب اليوم في سوريا 27 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وترقب للبيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,361 ليرة (63.83 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,319 ليرة (55.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,273 ليرة (47.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,987,221 ليرة (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,360,800 ليرة ( 63,826 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب،وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة).