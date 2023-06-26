أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 يونيو 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,319 ليرة (61.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 135,907 ليرة (54.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,491 ليرة (46.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,830,411 ليرة (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,318,672 ليرة ( 61,855 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين خلال المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1936.10 دولار للأوقية.