أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 يوليو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع امتناع المستثمرين عن المجازفات الكبيرة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,041 ليرة (63.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,164 ليرة (55.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,282 ليرة (47.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,946,168 ليرة (1,970 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,040,765 ليرة ( 63,338 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ امتنع المستثمرون عن المجازفات الكبيرة قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق ، بحسب وكالة رويترز.

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1963.99 دولار ( الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1965.20 دولار.