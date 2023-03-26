أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 مارس 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي متباينا ومسجلا خسارة أسبوعية 0.5% فى نهاية تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,897 ليرة (63.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,913 ليرة (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,925 ليرة (47.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,972,800 ليرة (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,897,094 ليرة ( 63,640 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى متباينا فى ختام تعاملات أول أمس بنهاية أسبوع متقلب شهد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأعلى من 2000 دولار إذ عززت المخاوف بشأن انتشار الأزمة المصرفية الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الرهان على توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.