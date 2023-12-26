أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 ديسمبر 2023.. المعدن الأصفر يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط رهانات على تخفيض الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 849,718 ليرة (65.67 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 743,521 ليرة (57.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 637,299 ليرة (49.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,426,229 ليرة (2,042 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 849,717,969 ليرة (65,665 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 2074.90 دولار للأوقية.