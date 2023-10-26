أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 أكتوبر 2023..المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تأثر معنويات المستثمرين بصراع الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 832,716 ليرة (63.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 728,644 ليرة (55.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 624,547 ليرة (47.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,897,475 ليرة (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 832,716,243 ليرة (63,836 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، إذ صمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1986.79 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1997.10 دولار.