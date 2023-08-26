أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 أغسطس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي عند الإغلاق فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعدما أشار البنك المركزى الأمريكى لإمكانية رفع الفائدة مجددا ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 807,425 ليرة (61.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 706,514 ليرة (53.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 605,579 ليرة (46.20 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,110,924 ليرة (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 807,425,208 ليرة ( 61,601 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، واتجه المعدن النفيس لوقف سلسلة من المكاسب استمرت أربع جلسات بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1910.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1939.90 دولار.