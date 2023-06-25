أسعار الذهب اليوم في سوريا 25 يونيو 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,117 ليرة (61.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 135,730 ليرة (54.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,339 ليرة (46.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,824,133 ليرة (1,921 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,116,823 ليرة ( 61,775 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس مدعوم بتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على شراء الأصول الآمنة، غير أن موقف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) الذي يميل لرفع أسعار الفائدة يعني أن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بحسب وكالة رويترز.