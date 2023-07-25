أسعار الذهب اليوم في سوريا 25 يوليو 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,451 ليرة (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,648 ليرة (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوريا 118,840 ليرة (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,927,838 ليرة (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,451,367 ليرة ( 63,103 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار ، بينما يترقب المستثمرون رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليومين المقبلين، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1962.80 دولار.