أسعار الذهب اليوم في سوريا 25 نوفمبر 2023.. المعدن الثمين يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1% مكاسب أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 833,465 ليرة (64.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 729,300 ليرة (56.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 625,109 ليرة (48.32 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,920,768 ليرة (2,004 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 833,465,218 ليرة (64,428 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليصعد فوق المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار ، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع ضعف الدولار الأمريكي بفعل الرهانات على أن المركزى الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2001.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليسجل 2003.00 دولار.

وارتفع الذهب أكثر من 1% خلال الأسبوع المنقضى.