أسعار الذهب اليوم في سوريا 25 مايو 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,535 ليرة (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,721 ليرة (55.21 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,903 ليرة (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,930,424 ليرة (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,534,535 ليرة ( 63,100 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتتحرك في نطاق ضيق فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1958.60 دولار.