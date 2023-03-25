أسعار الذهب اليوم في سوريا 25 مارس 2023.. المعدن الأصفر ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي متباينا ومسجلا خسارة أسبوعية 0.5% فى نهاية تعاملات أمس الجمعة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,895 ليرة (63.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,911 ليرة (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,923 ليرة (47.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,972,723 ليرة (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,894,626 ليرة ( 63,640 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى متباينا فى ختام تعاملات أمس الجمعة بنهاية أسبوع متقلب شهد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأعلى من 2000 دولار إذ عززت المخاوف بشأن انتشار الأزمة المصرفية الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الرهان على توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1977.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع إلى 2002.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % ليسجل عند التسوية 1.983.80 دولار.