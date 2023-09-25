أسعار الذهب اليوم في سوريا 25 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمى مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات تضخم المستهلكين فى الولايات المتحدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 798,308 ليرة (61.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 698,536 ليرة (54.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 598,740 ليرة (46.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,827,365 ليرة (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 798,307,559 ليرة ( 61,807 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي إذ قام المستثمرون بتقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى ألمح إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل قراءة بيانات تضخم المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1925.12 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 1945.00 دولار.