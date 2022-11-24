أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 نوفمبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوريا ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 141,930 ليرة ( 56.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 124,192 ليرة ( 49.43 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 106,449 ليرة (42.37 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,414,017 ليرة ( 1,757 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 141,929,818 ليرة ( 56,489 دولار).

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار ، لتعزز مكاسبها بعد دقائق من اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذ أشارت إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1754.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1755.00 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس ، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي يوفر مؤشرات بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة.