أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 مايو 2023.. مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,815 ليرة (63.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,842 ليرة (55.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,863 ليرة (47.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,970,252 ليرة (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,815,162 ليرة ( 63,608 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليتحرك فى نطاق محدود إذ قام المتعاملون بتقييم أزمة سقف الديون الأمريكية التى لم تنفرج بعد ، في حين كان التركيز أيضًا على محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1972.49 دولار للأوقية (الأونصة) إذ يتم تداوله في نطاق 9 دولارات.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1973.70 دولار للأونصة.