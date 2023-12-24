أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 ديسمبر 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1.5% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 857,582 ليرة (66.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 750,402 ليرة (57.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 643,196 ليرة (49.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,670,785 ليرة (2,061 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 857,581,512 ليرة (66,273 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الرابع من ديسمبر.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 2060.50 دولار للأوقية.