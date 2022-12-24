أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 ديسمبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 145,370 ليرة (57.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,202 ليرة (50.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,029 ليرة (43.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,520,999 ليرة ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 145,369,746 ليرة (57,862 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2% خلال الأسبوع المنصرم في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2%.