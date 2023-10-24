أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 أكتوبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 827,489 ليرة (63.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 724,070 ليرة (55.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 620,626 ليرة (47.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,734,897 ليرة (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 827,488,644 ليرة (63,605 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية هامة مؤثرة في مسار أسعار الفائدة ويراقبون التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1979 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1990 دولارا للأوقية.