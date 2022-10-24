أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 أكتوبر 2022.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار فى الوقت الذى سعى فيه المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان البنك المركزي الأمريكي سيخفف من تشديد السياسة النقدية، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 133,390 ليرة ( 53.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 116,719 ليرة ( 46.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100,044 ليرة (39.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,148,438 ليرة ( 1,651 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 133,390,300 ليرة ( 53,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار، بينما سعى المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يخفف حدة السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1653.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.