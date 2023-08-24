أسعار الذهب اليوم في سوريا 24 أغسطس 2023.. ارتفاع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوي في أسبوعين مع تراجع عوائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 810,199 ليرة (61.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 708,941 ليرة (54.06 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 607,659 ليرة (46.34 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,197,189 ليرة (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 810,198,992 ليرة ( 61,785 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة لتستقر عند 1948.70 دولار.