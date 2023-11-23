أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 نوفمبر 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعwا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 831,148 ليرة (64.13 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 727,272 ليرة (56.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 623,371 ليرة (48.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,848,701 ليرة (1,994 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 831,147,950 ليرة (64,125 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، بعد هبوطها أمس عند التسوية، لتحوم بالقرب من مستوى الرئيسي عند 2000 دولار للأونصة، إذ عزز ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.42% إلى 1998 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.31% إلى 1999 دولار للأوقية.