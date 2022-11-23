أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 نوفمبر 2022.. هبوط طفيف

شهدت أسعار الذهب هبوطا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هذا الهبوط في أسعار الذهب في أسواق سوريا في الوقت الذي تحركت فيه أسعار الذهب في نطاق تداول محدود خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 140,584 ليرة ( 55.95 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 123,014 ليرة ( 48.96 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 105,440 ليرة (41.97 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,372,161 ليرة ( 1,740 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 140,583,957 ليرة ( 55,955 دولار.)

سعر الذهب عالميا

تحركت أسعار الذهب في نطاق تداول محدود خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الالذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1737.79 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأوقية