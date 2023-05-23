أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 مايو 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار واستمرار أزمة الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,306 ليرة (63.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,521 ليرة (55.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,731 ليرة (47.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,923,312 ليرة (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,305,864 ليرة ( 63,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1965.70 دولار.